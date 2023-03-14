AK Parti'de başvurular başladı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda 14 Mayıs 2023 seçimleri için başvurular dün itibariyle başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti milletvekilliği genel seçimleri için 16 Mart Perşembe saat 21:00’a kadar başvuruların devam edeceğini, bu süreçte birlikte yol yürümek isteyen tüm aday adaylarının başvuru işlemlerinin parti binasında özen ile takip edileceğini belirtti.

Çopuroğlu, ayrıca sürecin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.