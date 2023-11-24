AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu

AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.

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  • 24.11.2023 15:55
  • Güncelleme: 24.11.2023 16:08
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 6 bin kişi başvurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti’de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.

Alınan bilgilere göre, AK Parti’de 31 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. AK Parti Genel Merkezi’nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek. AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim belirlenecek. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

İHA

Kayseri Gündem
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