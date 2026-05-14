AK Parti'de belediye zirvesi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri’de durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “İl Başkanlığımızda; Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde; kadim şehrimiz Kayseri’miz için durmadan çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimize değer katan tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.