AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı

AK Parti Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı ilçe teşkilatlarına yeni başkanlar atandı. Yapılan atamalarda Yeşilhisar İlçe Başkanlığına Mehmet Avşar, Bünyan İlçe Başkanlığına Faruk Gümüş, Pınarbaşı İlçe Başkanlığına İbrahim Ülker atandı.

AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı

AK Parti Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı ilçe teşkilatlarına başkan atamaları gerçekleştirildi. Yapılan atamalarda; Yeşilhisar İlçe Başkanlığına Mehmet Avşar, Bünyan İlçe Başkanlığına Faruk Gümüş, Pınarbaşı İlçe Başkanlığına İbrahim Ülker atandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada atamaları yapılan yeni başkanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Görevlerine başlayan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyor, bu kutlu görevin ilçelerimiz ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı
AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı
Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu
Melikgazi'de Faize Bulaşmadan Taksitle Ev Sahibi Olmanın Yolu
TOKİ Kura Çekiliş Törenine Elitaş ve Bakan Yardımcısı Demiralp Katıldı
TOKİ Kura Çekiliş Törenine Elitaş ve Bakan Yardımcısı Demiralp Katıldı
Mustafa Elitaş, 'Özgür Özel şaka gibi bir adam'
Mustafa Elitaş, “Özgür Özel şaka gibi bir adam”
'100 Milyarlık Yeni Kredi Paketi Sanayicilere Umut Oldu'
‘100 Milyarlık Yeni Kredi Paketi Sanayicilere Umut Oldu’
Akkışla Taziye Evi ve Halı Sahası'nı Büyükşehir Onardı
Akkışla Taziye Evi ve Halı Sahası'nı Büyükşehir Onardı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!