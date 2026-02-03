AK Parti'de boşalan 3 İlçeye Başkan Atandı

AK Parti Yeşilhisar, Bünyan ve Pınarbaşı ilçe teşkilatlarına başkan atamaları gerçekleştirildi. Yapılan atamalarda; Yeşilhisar İlçe Başkanlığına Mehmet Avşar, Bünyan İlçe Başkanlığına Faruk Gümüş, Pınarbaşı İlçe Başkanlığına İbrahim Ülker atandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada atamaları yapılan yeni başkanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Görevlerine başlayan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyor, bu kutlu görevin ilçelerimiz ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.