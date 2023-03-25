AK Parti'de temayül yoklaması sona erdi
AK Parti Kayseri Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklaması sona erdi.
- 25.03.2023 18:24
- Güncelleme: 25.03.2023 18:24
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi AK Parti Türkiye genelinde temayül yoklamasına gidiyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde ikinci kez elektronik ortamda gerçekleştirilen temayül yoklaması sona erdi. Biten temayülün ardından sonuçlar Ankara’ya gönderildi. Sonuçları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Teşkilat Başkanı görebilecek.
1ha
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