AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti Kayseri İl kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’ün yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Liste AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazandı.

AK Parti listelerinde olup olmayacağı tartışma konusu olan Abdülkerim Yalçın’ın iddiaya göre olmayacağı söylenmişti. Genel merkez tarafından veto edilen Abdülkerim Yalçın ve Süleyman Karaköse, biri asıl biri yedek olmak üzere yeni listede yer aldı.

Yeni yönetim listesi ise şu şekilde;

Fatih Üzüm

Atalay Akın Aktürk

İsmail Arslan

Betül Başsoy

Kadir Bayram

İzzet Buzkan

Emre Cıngıllıoğlu

Fatih Çay

Mehmet Çifci

Abdullah Demir

İbrahim Demir

Birol Düşüktaş

Mehmet Efe

Mustafa Ekici

Şaban Elbiz

Nadire Erdoğan Arık

Mehmet Ersu

Hamdi Eskici

Nezihe Fazlıoğlu

İsa Gün

Hatice Kübra Hasnalçacı

Doğan İçingir

Mahmut Kabak

Akif Kahveci

Seda Kaplan

Sadi Kara

Yavuz Karaçavuş

Hatice Kayar

Selahattin Kılıç

Sinan Kurt

Nuh Kurtsoy

Hasan Nuri Kuş

Mustafa Maşlak

Mustafa Öğütlü

Hasan Öztoprak

Kadir Saçcıoğlu

Ahmet Sarıkaya

Abidin Zengin

Hamdi Somdaş

Muhammed Sungur

Ahmet Şahin

Furkan Mert Şimşek

Muhuttin Umaç

Ebru Ünal

Abdulkerim Yalçın

Durdu Mehmet Yalçın

Mahmut Yazırdağ

Murat Yıldız

Nisanur Yılmaz

Mehmet Fatih Yüksel

Ömür Turgut

Yasin Çalışkan

Nevzat Öztürk

Süleyman Karaköse

Hasan Müslim Ersoy

Ömer Yavuz

Osman Şahan

Furkan Vekli

Özgür Galip Şahin

Nurhan Sıla Çakmak

Veli Çifci

Kadir Dede

Hüseyin Alin

Gülhanım Karadurdu

Mehmet Raşit Ulaş

Sümeyra Yılmaz Öztürk

Güngör Uzun

Seçkin Kumlu

İsmail Alp

Alim Şahin

Adem Havur

Mehmet Çalıbüyükkeçeci

Merve Karaca

Hasan Doruk

Bekir Tümüklü