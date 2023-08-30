AK Parti'de yeni yönetim listesi belli oldu
AK Parti Kayseri il kongresinde yeni yönetim listesi belli oldu.
- 30.08.2023 17:21
- Güncelleme: 30.08.2023 17:21
AK Parti Kayseri İl kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’ün yeni yönetim kurulu listesi belirlendi. Liste AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazandı.
AK Parti listelerinde olup olmayacağı tartışma konusu olan Abdülkerim Yalçın’ın iddiaya göre olmayacağı söylenmişti. Genel merkez tarafından veto edilen Abdülkerim Yalçın ve Süleyman Karaköse, biri asıl biri yedek olmak üzere yeni listede yer aldı.
Yeni yönetim listesi ise şu şekilde;
Fatih Üzüm
Atalay Akın Aktürk
İsmail Arslan
Betül Başsoy
Kadir Bayram
İzzet Buzkan
Emre Cıngıllıoğlu
Fatih Çay
Mehmet Çifci
Abdullah Demir
İbrahim Demir
Birol Düşüktaş
Mehmet Efe
Mustafa Ekici
Şaban Elbiz
Nadire Erdoğan Arık
Mehmet Ersu
Hamdi Eskici
Nezihe Fazlıoğlu
İsa Gün
Hatice Kübra Hasnalçacı
Doğan İçingir
Mahmut Kabak
Akif Kahveci
Seda Kaplan
Sadi Kara
Yavuz Karaçavuş
Hatice Kayar
Selahattin Kılıç
Sinan Kurt
Nuh Kurtsoy
Hasan Nuri Kuş
Mustafa Maşlak
Mustafa Öğütlü
Hasan Öztoprak
Kadir Saçcıoğlu
Ahmet Sarıkaya
Abidin Zengin
Hamdi Somdaş
Muhammed Sungur
Ahmet Şahin
Furkan Mert Şimşek
Muhuttin Umaç
Ebru Ünal
Abdulkerim Yalçın
Durdu Mehmet Yalçın
Mahmut Yazırdağ
Murat Yıldız
Nisanur Yılmaz
Mehmet Fatih Yüksel
Ömür Turgut
Yasin Çalışkan
Nevzat Öztürk
Süleyman Karaköse
Hasan Müslim Ersoy
Ömer Yavuz
Osman Şahan
Furkan Vekli
Özgür Galip Şahin
Nurhan Sıla Çakmak
Veli Çifci
Kadir Dede
Hüseyin Alin
Gülhanım Karadurdu
Mehmet Raşit Ulaş
Sümeyra Yılmaz Öztürk
Güngör Uzun
Seçkin Kumlu
İsmail Alp
Alim Şahin
Adem Havur
Mehmet Çalıbüyükkeçeci
Merve Karaca
Hasan Doruk
Bekir Tümüklü