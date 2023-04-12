Ak Parti'den 'Cebe Dokunur' vaatler

Ak Parti 28. Dönem aday tanıtım toplantısında Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti'nin seçim beyannamesi de okundu. AK Parti'nin dün deklare ettiği seçim beyannamesinde ifade edilen birçok vaadin halkın gelir seviyesini artırmaya yönelik olması dikkat çekti.

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  • 12.04.2023 13:36
  • Güncelleme: 12.04.2023 14:37
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Ak Parti'den 'Cebe Dokunur' vaatler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti’nin dün deklare ettiği seçim beyannamesinde ifade edilen birçok vaadin halkın gelir seviyesini artırmaya yönelik olması dikkat çekti.

▪️Kamuya ilk atamada mülakat kaldırılacak.
▪️Aile ve Gençlik Bankası kurulacak.
▪️Yeni evlenecek çiftlere 150 bin ₺ faizsiz kredi verilecek.
▪️Gençlere telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti getirilecek.
▪️Üniversitelilere aylık 10 GB internet verilecek.
▪️Ev hanımlarının sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.
▪️Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
▪️Babalara esnek çalışma imkanı sağlanacak.
▪️Yaşlı bakım sigortası uygulaması başlayacak.
▪️ Aileyi koruyacak tedbirler alınacak.
▪️Asgari ücret temmuzda zamanlamacak. 
▪️Parti kapatma Meclis iznine bağlı olacak.
▪️Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.
▪️Kişi başına düşen milli gelir 16 bin dolara çıkarılacak.
▪️Gelir tamamlayıcı sistemle, hane geliri belli bir oranın altında olmayacak. 
▪️Her ailede mutlaka en az bir çalışan olacak. 

 

Haber Merkezi

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