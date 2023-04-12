Ak Parti'den 'Cebe Dokunur' vaatler

AK Parti’nin dün deklare ettiği seçim beyannamesinde ifade edilen birçok vaadin halkın gelir seviyesini artırmaya yönelik olması dikkat çekti.

▪️Kamuya ilk atamada mülakat kaldırılacak.

▪️Aile ve Gençlik Bankası kurulacak.

▪️Yeni evlenecek çiftlere 150 bin ₺ faizsiz kredi verilecek.

▪️Gençlere telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti getirilecek.

▪️Üniversitelilere aylık 10 GB internet verilecek.

▪️Ev hanımlarının sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.

▪️Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

▪️Babalara esnek çalışma imkanı sağlanacak.

▪️Yaşlı bakım sigortası uygulaması başlayacak.

▪️ Aileyi koruyacak tedbirler alınacak.

▪️Asgari ücret temmuzda zamanlamacak.

▪️Parti kapatma Meclis iznine bağlı olacak.

▪️Enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

▪️Kişi başına düşen milli gelir 16 bin dolara çıkarılacak.

▪️Gelir tamamlayıcı sistemle, hane geliri belli bir oranın altında olmayacak.

▪️Her ailede mutlaka en az bir çalışan olacak.