Ak Parti'den 'Gençleştirme' Sinyali

Milletvekilliği aday adaylık sürecini başlatan Ak Partinin, milletvekillerini gençleştirme temayülü içine gireceği tahmin ediliyor.

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  • 13.03.2023 14:21
  • Güncelleme: 13.03.2023 15:32
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Ak Parti'den 'Gençleştirme' Sinyali
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Özellikle Kayseri gibi 3-4 dönem yaşlı milletvekillerinin yoğun olduğu illerde genç adayların ön plana çıkarılarak, seçmen yoğunluğunun en fazla olduğu genç kesimin oylarına talip olunacağı Genel Merkez’den gelen bilgiler arasında.

Yaşlı milletvekillerinin yok sayılmadan kazanabilecek sıralarda genç milletvekili adaylarının yoğun olacağı beklenen 14 Mayıs seçimlerinde, etkin köken ağırlıklı bir sıralamanın ve ithal adayların da fazla önemsenmeyeceği tahmin ediliyor.

Ak Parti Kayseri  teşkilat yönetiminden çok sayıda genç ismin önümüzdeki günlerde aday adaylıklarını açıklamaları bekleniyor.

Şu anda Kayseri Ak Parti  Milletvekili olan  İsmail Tamer (66), Mehmet Özhaseki (65), Mustafa Elitaş (65), Taner Yıldız (61), Hülya Nergis Atçı (56) ve İsmail Emrah Karayel (45)'in yaş ortalaması 60. 

Ayrıca Ak Parti'den aday olacak erkek adayların en az 20 bin tl AFAD'a ve 20 bin tl de il teşkilatına, kadın adayların da 10 bin tl AFAD'a ve 10 bin tl de il teşkilatına bağışta bulunması gerekiyor.

 

Haber Merkezi

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