AK Parti'den İncesu ve Yeşilhisar'a 'geçmiş olsun' ziyareti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi depremde artçı sarsıntılarla etkilenen İncesu ve Yeşilhisar ilçesine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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  • 03.03.2023 16:24
  • Güncelleme: 03.03.2023 17:47
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AK Parti'den İncesu ve Yeşilhisar'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi depremde artçı sarsıntılarla etkilenen İncesu ve Yeşilhisar ilçesine ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

6 Şubat’ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle 11 ilden büyük yıkıma neden olan ve Kayseri’de de artçılarını sürdüren deprem sonrası AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi İncesu ve Yeşilhisar ilçelerine ziyarette bulundu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve AK Parti İncesu İlçe Yönetimi tarafından karşılanan Başkan Çopuroğlu “ Ülkemizde 6 Şubat günü büyük bir deprem yaşandı. 11 İlde yıkıma neden olan deprem Kayseri’nin merkezinde ve ilçelerinde hissedildi. Büyük depremin ardından İncesu ilçemizde de 4,4 ve 4,0 şiddetinde artçı iki deprem yaşandı. Herhangi can ve mal kaybının olmaması bizler adına sevindirici. Bizlerde AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak İncesu ve Yeşilhisar ilçelerimizi ziyaret ederek Belediye Başkanlarımıza ve kıymetli halkımıza hem Geçmiş Olsun demek hem de vatandaşlarımızla hasbihal etmek istedik. Devletimiz bütün imkanları ile yaraları sarıyor. Zor günleri hep beraber aşacağız. Allah ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmasın” dedi.

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İHA

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