AK Parti'den kadınlara eğitim

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında 'kadın' konusu işlendi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 'Firesiz, tam kadro çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

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  • 22.01.2023 13:11
  • Güncelleme: 22.01.2023 14:31
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AK Parti'den kadınlara eğitim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi programında ‘kadın’ konusu işlendi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; “Firesiz, tam kadro çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, 24-25. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ve parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program hakkında bilgiler veren AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; “Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememiz sahada bizzat çalışıyorlar. Zaman zaman üyelik çalışmaları, ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretlerini görüyoruz. Bugünde burada teşkilatımızın kadınlara yönelik verdiği bir eğitim programı var. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Fatma Öncü hanımda buradalar. Hem onun hitaplarını dinleyeceğiz hem de aile ile alakalı, aile içerisindeki iletişim kuralları ile alakalı bir takım bilgiler verecekler. Konuşmacılarımız olacak. Teşkilatları bir arada gördüğümüz şu günlerde böyle programlara ilginin çok olması da bizleri umutlandırıyor. Dünyada her şeyin temeli ailedir. Aile olmazsa hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz ama bunlarla alakalı bir takım hatipleri dinlemek, birlikteliğimizi güncellemekten büyük keyif alıyoruz. AK Parti teşkilatları her an her yerde yer alıyor. Bir bakıyorsunuz gençlerimiz camide buluşuyorlar. Öğle vakti böyle bir program oluyor. Biraz sonra farklı bir programda buluşuyoruz. Akşam da Talas Belediyemizi yapacağı güzel bir program var. Ona katılım sağlayacaklar. Firesiz, tam kadro çalışmaya devam ediyoruz. Ben buradan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve ana kadememize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan programda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Fatma Öncü Kadın, Aile ve Çocuk Politikaları, 24-25. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün Türkiye’nin Yakın Siyasi Tarihi, Öğretin Üyesi Tarkan Zengin’de Aile İçi İletişim konusunda kadınlara bilgiler verdi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

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İHA

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