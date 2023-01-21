AK Parti'den Kayseri Emniyetine Tebrik

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu son günlerde uyuşturucu ile mücadelede yapılan başarılı operasyonların ardından İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret ederek tebriklerini iletti.

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  • 21.01.2023 16:40
  • Güncelleme: 21.01.2023 17:00
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AK Parti'den Kayseri Emniyetine Tebrik
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; son günlerde uyuşturucu ile mücadelede yapılan başarılı operasyonların ardından İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü ziyaret ederek tebriklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü makamında ziyaret etti. Yapılan başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuran İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik eden Başkan Çopuroğlu; İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e teşekkürlerini iletti. Uyuşturucunun kökünün kazınması için her zaman emniyetin yanında olduklarını kaydeden Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "Bugün sayın müdürümüzü tebrik etmeye geldik. biliyorsunuz son günlerde sosyal medyada sıkça gördüğümüz; Kayseri’nin güvenliği ve asayişi için ciddi manada emek veriyorlar. Özellikle sıkça tüketilen uyuşturucu maddelerle alakalı bir takım çalışmalar yapılması ve özellikle de dün itibariyle Kayseri’de şimdiye kadar bir seferde en büyük miktarı başarıyla yakaladıkları için yürütme kurulundaki arkadaşlarımızla beraber sayın müdürümüze teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Devletin ne kadar büyük olduğunu her fırsatta hissettiriyorlar. Elhamdülillah ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, iyi ki devletimiz güçlü. Kayseri’de alınan, satılan uyuşturucuyla alakalı neler varsa emniyet güçlerimiz ciddi manada cansiperane çalışıyorlar. Bizler de ufak bir katkımız olabilir belki diye kendilerine teşekkür etmek için buraya geldik. Tabi ki ilerleyen günlerde de bu işin peşini bırakmayacaklarını biliyoruz. Allah izin verdiği müddetçe cansiperane çalışan emniyet güçlerimiz bunun kökünü kazıyacaklar. İçişleri bakanımız da bu konuyla alakalı açık ve net destek veriyor, bu işin kökünün kazınması için. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yapılan işleri bereketli kılsın" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Kayseri’nin en büyük sıvı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 milyon TL değerinde 34 kilo sıvı uyuşturucu ele geçirilmişti.

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İHA

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