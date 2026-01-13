AK Parti'den Kazım Yücel'e tepki: 'Ya hukuku bilmiyor ya da bile bile yalan söylüyor'

  • Haberler
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel'in Oymaağaç Mahallesi'ndeki açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, söz konusu alanın özel mülk olduğunu ve belediyenin hizmet yetkisi bulunmadığını vurguladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel’in Oymaağaç Mahallesi’nde yaptığı açıklamalar ile ilgili yapılan açıklamada , “İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel’in Oymaağaç Mahallesi’nde yaptığı açıklamalar, ne iyi niyetlidir ne de gerçeği yansıtmaktadır. Söz konusu alan özel mülktür. Yani belediyenin burada yol, park, altyapı veya herhangi bir kamu hizmeti yapma yetkisi de, sorumluluğu da yoktur. Bunu bilmesine rağmen çıkıp “hizmet yapılmıyor” algısı oluşturmak, ya konuyu bilmemekten ya da bilerek insanları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Belediyeler kamuya ait alanlarda hizmet üretir. Bir vatandaşın tapulu arazisine belediye müdahale edemez. 
Eğer Kazım Yücel bunun aksini iddia ediyorsa, açıkça söylüyoruz: Ya hukuku bilmiyor ya da bile bile yalan söylüyor. 
Özel mülk üzerinden belediyeye saldırmak, halkı galeyana getirmek ve siyasi rant devşirmeye çalışmak düpedüz provokasyondur. 
Kayseri halkı kimin hizmetle, kimin yalanla konuştuğunu çok iyi biliyor” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

