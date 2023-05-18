AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği bildirildi. İstanbul'da ikamet edip Kayseri'de oy kullanacaklara veya Kayseri'de ikamet edip İstanbul'da oy kullanacaklara ulaşım desteği verilecek.

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  • 18.05.2023 15:49
  • Güncelleme: 18.05.2023 15:53
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AK Parti'den seçmenlere 28 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için kolları sıvadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği veren AK Parti İstanbul Teşkilatı şimdi de 28 Mayıs seçimi için harekete geçti. İl ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda ücretsiz gidiş-dönüş ulaşım desteği için çalışmalara başlandı.

İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Gün, Türkiye Yüzyılını inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüsler ile ÜCRETSİZ bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.”

Haber Merkezi

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