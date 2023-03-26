AK Parti’den temayül listelerine yalanlama

AK Parti’de temayül heyecanı yaşandı. 81 şehirde eş zamanlı başlayan oy kullanma işlemi saat 10.00’dan 16.00’a kadar sürdü. Kayseri teşkilatı da oyunu Kadir Has Kongre Merkezi’nde kullandı. Temayül sonrasında sosyal medyada dolaşan listelere AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu’nden yalanlama geldi. Çopuroğlu: “AK Parti Genel Merkezimiz tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 28. Dönem milletvekilliği temayül yoklamasının Kayseri sonuçları ile ilgili olarak sosyal medyada yayınlanan haberler asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Genel merkezimiz tarafından yapılan temayül, e-temayül olarak yapılmış olup sonuçlar sadece sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görülmektedir. Çıkan haberlerin hiçbir gerçeklik payı bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.