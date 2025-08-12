AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz'in 'silahlı terör örgütüne' üye olma suçundan beraat etti

- Haberler
FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasıyla yargılanan AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz'in beraat kararının Yargıtay tarafından onandığı öğrenildi.
Eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri'de 2016 yolunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklanan Dengiz, 2018 tarihinde“silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Ömer Dengiz’in beraat kararı Yargıtay tarafından onandı.