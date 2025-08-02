Ak Parti Gençlik Programına Cumhurbaşkanı Erdoğan Telefonla Katıldı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Gevher Nesibe Selçuklu Uygarlığı Müzesinde Söz Gençlikte programı düzenlendi. Programa, AK Parti Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve parti temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Bugün 2 Ağustos 2025. 12 gün sonra 14 Ağustos 2025 olacak. 14 Ağustos nedir? AK Parti'nin doğum günüdür. Yani 12 gün sonra İnşallah Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yüzde 25’ine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihine damgasını vuran bir siyasi partinin doğum gününü inşallah kutlayacağız. Bakın biz Türkiye'de ilk kurulan teşkilatız. Türkiye'de ilk açılan teşkilat, Kayseri teşkilatıydı” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları tarafından yapılan ‘Reisi Ara’ tezahüratlerine yanıtsız kalmayan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; “Kayseri Gençlik Teşkilatımıza İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Kayseri'de özellikle de bugün gençlerin bu organizasyonunda emeği geçenlere tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun” açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri elbette büyük şehirler arasında insanlara konforu yaşatan sıkıntılarının en az yaşandığı ya da yaşatmamak için çırpınan bir yönetim anlayışı sergiliyor. Burada belediyeler elbette gerek bakanlarımızla, milletvekillerimizle gerekse buradaki Valimizle ya da STK'larımıza el ele, gönül gönüle vermek suretiyle birliğin ve beraberliğin sembolü olmaya gururla gayret ediyoruz. Ama bunun olmazsa olmazı sizlersiniz” diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, “Kayseri, Yozgatlı olmamız vesilesiyle bizlerin hafta sonlarımızı gelip buralarda ailemizle birlikte vakit geçirdiği şehirlerin en başında gelirdi. O yüzden ben bugün Kayserili genç kardeşlerime diyorum şehrimizin kıymetini bilin. Şehirdeki imkanlarınızın kıymetini bilin. Belediyelerimizin kıymetini bilin. Kayserimizin kıymetini bilin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Söz Gençlikte programı, soru-cevap şeklinde devam etti.