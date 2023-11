AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, “İş gücüne katılım oranını arttırmamız gerekir”

Maalesef bu 35 milyonluk iş gücüne katılma oranı Türkiye nüfusuna baktığımız zaman az bir miktarda, iş gücüne katılma oranının belki 40 milyona yakın olması gerekiyor ama yapılan istatistiklerden çalışmak istemeyen, işini beğenmeyen kişilerin sayısının çok olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerden ben masa başında çalışmam gerekir şeklindeki düşünceyi ortadan kaldırarak onların biraz daha yüksek ücretle taltif edilerek onların emeklerinin tam karşılığını vererek onlardaki gelişmeyi iyi değerlendirip bünyemizde bulundurup bir öncekilere örnek olmasını sağlayacak çalışmalarda, aktivitelerde işverenler olarak bizim üzerimize düşen görevlerden biridir diye düşünüyorum” dedi.

Kayseri’de MOYKON tarafından düzenlenen ‘Mobilya Sektör Buluşmaları’ Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Program kapsamında Mobilya Sektörünün Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar konulu panel düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, ilçe belediye başkanları, sektör temsilcileri katıldı.

‘HEM BİR MOBİLYA MAĞAZASI İÇİN HEM DE MOBİLYA FUARININ SERGİLENEBİLMESİ İÇİN EN AZ 500 METRELİK BİR ALANA İHTİYAÇ VAR’

Elitaş, fuar alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyleyerek, “Mobilyadan artık sadece birkaç tanesini kopya ederek değil yeni yeni modellerini ortaya çıkararak, başkalarını taklit ederek değil taklit edilme noktasına geldiğimizi veya o noktaya doğru gelmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum çünkü ben yıllarca yurtdışındaki fuarları takip ettim. Milletvekili olduğumuz dönemlerde arkadaşlarımız bizi çeşitli fuarlara götürdüler, onları ziyaret ettik. Komisyon başkanı olduğumuz dönemde de ilgili komisyonların davetiyle dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarda görme imkanı bulduk. Milletvekili olmadan önce sanayi hayatımızda, ticaret hayatımızda, iş hayatımızda da dünyanın çeşitli yerlerindeki fuarları görmeye başladık ve Türkiye'nin de en önemli meselelerinden biri önemli fuar alanlarının oluşturulması. Bazı unsurlarda fuar alanı için küçük mekanlar yetebilir. Ben züccaciye bölümünde faaliyet gösteren bir firmanın temsilcisiydim. Bizim için belki 100-200 metrelik alanlar, büyük bir alan diye ifade edilebilir. 30-40 metrelik alanlarda orta halli alan diye ifade edilebilir. Ama hem bir mobilya mağazası için hem de mobilya fuarının sergilenebilmesi için herhalde en az 500 metrelik bir alana ihtiyaç var ki Kayseri'de de 600’e yakın firmanın Türkiye'de daha büyük büyük firmaların daha büyük sayıda olduğu firmaların ve alım heyetlerinin Türkiye'ye geldiğinde onları gezdirdiğimizde sadece katalogla değil görerek onların almasını, beğenisini kazandırabilecek büyük fuar alanlarına da ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Yer tahsisi konusunda hükümetin herhalde bir katkısı olur, belediye başkanlarımızın bu konuda çalışmaları olur. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrelik bir alan gerçekleştirdik ama mobilya sektörü için dahi baktığımızda küçük bir alan olduğunu ifade edebiliriz. Belki bununla ilgili yeni yeni şeyler ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

‘İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 9’UN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ANDA KALİFİYE ELEMAN DEĞİL, NİTELİKSİZ ELEMAN BULMAKTA DA ZORLANDIĞINIZ GÜNLERİN BAŞLADIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ’

Elitaş, iş gücüne katılma oranlarını değerlendirerek, “Bugün Kayseri'ye gelişimizle Kayserili sanayicilerle bir toplantı gerçekleştirdik. 2023 yılı Eylül ayı işçi istihdam istatistiklerine baktığımızda eylül ayı sonu itibariyle Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8.9’dur. İstihdam oranı 32 milyon 185 bin, istihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 185 bin, toplam iş gücüne katılım oranı yaklaşık 35 milyon kişi. 32 milyon 200 bin kişinin istihdam edildiği bir Türkiye'de 2021 yılında 20 milyon istihdam vardı. Bugün 32 milyonluk istihdama ulaşılmış. Demek ki 21 yılda her yıl, 500 binden fazla kişi iş gücüne katılmış ama maalesef şu anda dünyada teknolojik işsizlik diyebileceğimiz kısım yüzde 3-4-5 civarında. Yani ne yaparsanız yapın işsizliği yüzde 3.5’tan 4’ten aşağı düşüremezsiniz. İşini beğenmeyenler, çalışmak istemeyenler gibi ama Türkiye'de hesap edin, geçmiş dönemleri bir inceleyin. İşsizlik oranı yüzde 9’un altına düştüğü anda kalifiye eleman değil, niteliksiz eleman bulmakta da zorlandığınız günlerin başladığını görürsünüz. 2021 yılında bir yasal düzenleme gerçekleştirdik. Daha önce ilk uygulamasını 2009 yılında yaptığımız sanayi odalarının, ticaret odalarının yaptıkları meslek okullarından istihdam etmek için onlara bir destek vermiştik. Öğrenci başına belli bir miktarda destek veriyorduk. O desteklerde çeşitli sanayi bölgelerindeki sanıyorum Kayseri'de de aynısı var; ticaret odası'nın, sanayi odasının, organize sanayi bölgelerinin kurduğu ama her tarafta aynı verimi alamadık. Bazı vilayetlerde bu verimi aldık. Yüzde 80-90’ını iş garantisi veren ve iş başı eğitimin; görerek oradaki çıraklığını da yaparak bir müesseseye gittiği zaman acemilik çekmeyecek eğitimi de beraberinde getirdik. Biz 2021 yılında çıkardığımız kanunla mesleki eğitimle ilgili yaklaşık 135 bin kişi mesleki eğitimden faydalanıyordu ama çıkardığımız kanunda 2023 yılının Haziran ayı itibariyle baktığımızda 1 milyon 500 bin kişinin mesleki eğitime müracaat ettiğini ve orada eğitildiğini gördük. İnşallah hükümetimiz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Hazine Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bunu daha da geliştirerek kalifiye elemanın olmasıyla ilgili ne gerekiyorsa yapma konusunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

‘MASA BAŞINDA ÇALIŞMAM GEREKİYOR DÜŞÜNCESİNİ ORTADAN KALDIRARAK GENÇLERE ÖRNEK ÇALIŞMALARDA BULUNULABİLİR’

Elitaş, “İş gücüne katılmaların oranını arttırmamız gerekir. Maalesef bu 35 milyonluk iş gücüne katılma oranı Türkiye nüfusuna baktığımız zaman az bir miktarda, iş gücüne katılma oranının belki 40 milyona yakın olması gerekiyor ama yapılan istatistiklerden çalışmak istemeyen, işini beğenmeyen kişilerin sayısının çok olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerden ben masa başında çalışmam gerekir şeklindeki düşünceyi ortadan kaldırarak onların biraz daha yüksek ücretle taltif edilerek onların emeklerinin tam karşılığını vererek onlardaki gelişmeyi iyi değerlendirip bünyemizde bulundurup bir öncekilere örnek olmasını sağlayacak çalışmalarda, aktivitelerde işverenler olarak bizim üzerimize düşen görevlerden biridir diye düşünüyorum. Şu anda genç hakikaten iş beğenmemeyle karşı karşıya kalabilirler. Belki hayatlarındaki standartları o şekilde değerlendirebilirler. Ben o kadar üniversiteyi okudum, tahsil yaptım. Gelip işçilik mi yapacağım diye bu işçiliği küçümseyebilirler ama emek için yapılan her ter çok değerlidir, her bir gayret çok önemlidir. İnşallah bunu da hayata geçireceklerdir diye düşünüyorum” dedi.