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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Kayseri İş Dünyası ile Buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin sanayicileri ve iş dünyası ile bir araya gelerek önemli istişarelerde bulundu. Toplantı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Elitaş'a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve diğer parti yetkilileri de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, Kayseri İş Dünyası ile Buluştu

Toplantıda, üretimin, istihdamın ve yatırımların artırılması amacıyla çeşitli fikirler ve öneriler değerlendirildi. Elitaş, Kayseri’nin ekonomik potansiyelini daha da güçlendirmek için iş dünyası ile iş birliği yapmanın önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç ise, üreticilerin değerli olduğunu belirterek, sanayicilere ve çiftçilere başarılar diledi.

Ayrıca, toplantının ardından, geçtiğimiz günlerde yangın çıkan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasına geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi. Elitaş ve Büyükkılıç, yangından etkilenen firma sahiplerine ve çalışanlara desteklerini iletti. Büyükkılıç, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu ifade ederek, afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Elitaş ve beraberindeki heyet, ayrıca Talas’taki tarihi Yaman Dede Camii’nde de incelemelerde bulunarak, bölgedeki tarihi dokunun korunması ve geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi

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