AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu. Elitaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, 'Nerede görseniz, Memduh Bey oradadır. Görünmek için büyük olmaya gerek yok, hareketli olmaya gerek varmış. Sayın Başkanımız da 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde. Her zaman, her yerde bulunup meseleleri çözmeye, meselelere dhil olmaya ve sorunları bulup, nasıl hallederiz noktasında büyük gayret gösterdiler. Kendisini de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum' dedi.

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  • 23.11.2023 16:57
  • Güncelleme: 23.11.2023 17:22
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette bulundu. Elitaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Başkan Büyükkılıç’ın 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, “Nerede görseniz, Memduh Bey oradadır. Görünmek için büyük olmaya gerek yok, hareketli olmaya gerek varmış. Sayın Başkanımız da 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde. Her zaman, her yerde bulunup meseleleri çözmeye, meselelere dâhil olmaya ve sorunları bulup, nasıl hallederiz noktasında büyük gayret gösterdiler. Kendisini de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

Bir dizi program için memleketi Kayseri’ye gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladığı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı çalışmalarında elde edilen ve “Dünyada ilk ve tek” olarak nitelenen 7.5 milyon yıllık fosilleri ve replikalarının yer aldığı sergiyi ilgiyle inceleyerek daha sonra Başkanlık makamına geçti.

“Başkanımızı, Bakanımızı Kayseri’mizin özlemiş olduğunu görüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı Kayseri’nin özlemiş olduğunu ve bundan da keyif aldıklarını ifade ettiği konuşmasında, “Öncelikle değerli bakanımızı, Genel Başkan Vekili olduktan sonra Kayseri’mize ilk ziyaretleri vesilesi ile belediyemizde görmekten tabi ki memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Kayseri’mizin sabahtan beri yapmış olduğu, başkanımızın yaptığı programlarda gördüğümüz, başkanımızı, bakanımızı özlediğini ve hakikaten güzel bir iklim ve tablo oluştuğunu da görmekten keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iş insanları ile istişare toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, “İl Başkanımızın gerçekleştirdiği bugünkü program bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Büyük bir sanayi tesisimizde sanayicilerle, iş adamlarıyla istişare toplantısı yaptık. Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, OSB’ler başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları ve sanayici kardeşlerimizle içinde bulunduğumuz durumu istişare ettik, değerlendirdik. Onların beklentilerini gündeme taşıdık. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde inşallah daha da büyük bir toplantı yapmamız gerektiği kanaatine vardık” diye konuştu.

“Belediye başkanlığı görevini hakkıyla yerine getiriyor”

Genel Başkan Vekili Elitaş, Başkan Büyükkılıç’ın 1999 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, “Şehrimize geldik, valimizi ziyaret ettik ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Başkanımız Memduh Bey, aktif olarak 1995 yılından itibaren milletvekilliği, 1999 yılından itibaren de belediye başkanlığı görevini hakkıyla yerine getiriyor” dedi.

Elitaş’tan Büyükkılıç’a tebrik ve teşekkür

Büyükkılıç’ın 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde olduğunu kaydeden Elitaş, “Nerede görseniz, Memduh Bey oradadır. Görünmek için büyük olmaya gerek yok, hareketli olmaya gerek varmış. Sayın Başkanımız da 30 yıla yakın bir zamandır siyasetin içerisinde. Her zaman, her yerde bulunup meseleleri çözmeye, meselelere dahil olmaya ve sorunları bulup nasıl hallederiz noktasında büyük gayret gösterdiler. Kendisini de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Vekili Elitaş, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde ilçe belediye başkanları ile de hasbihal etme imkânı bulacağını ifade ederek, “Bugün ilçe belediye başkanlarımız da sağ olsunlar nezaket göstermişler, Büyükşehir Belediye Başkanımızın makamında onlarla da bir hasbihal etme imkanı da bulmuş olacağız. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, parti il yönetimi ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

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İHA

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