AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Kazancılar Çarşısı Esnafına Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte tarihi Kazancılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Ziyaret, Kayseri'nin ticaret geleneğine olan bağlılığı ve esnafın taleplerine duyulan önemi vurguladı.

Ziyaret sırasında, Elitaş ve Büyükkılıç, esnafla sıcak sohbetler gerçekleştirerek, işlerinin bereketli olmasını diledi. Elitaş, Kayseri’nin ticaret hayatının kalbi olan Kazancılar Çarşısı’nın önemine dikkat çekerek, esnafın güçlü bir destekle ayakta kalmasının gerekliliğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, esnafa yaptığı konuşmada, “İçten muhabbetleri ve sıcak sohbetleriyle bizleri ağırlayan esnafımıza hem bereketli kazançlar diledik hem de ticaretin kalbi olan bu güzel mekânda alışveriş yapan hemşehrimizle sohbet ettik. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bol bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kayseri esnafı ve vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Esnaf, Elitaş ve Büyükkılıç’a gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkürlerini iletti. Bu tür ziyaretlerin, ticaretin gelişimine katkı sağladığını belirten esnaf, yerel yönetimlerin desteklerinin önemini vurguladı.

Haber Merkezi

