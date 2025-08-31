AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Kayseri'de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı için Kayseri'ye geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bir dizi ziyarette bulunmak ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sebebiyle Kayseri’ye geldi. Başkan Büyükgümüş yanı sıra Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Genel Merkez Kayseri İl Koordinatörü Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de toplantı sebebiyle Kayseri’ye geldi.
Toplantı Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.