AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı makamında misafir ederken, milletvekili aday adaylarını da ayrı ayrı kabul etti.

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  • 25.03.2023 13:03
  • Güncelleme: 25.03.2023 18:20
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı makamında misafir ederken, milletvekili aday adaylarını da ayrı ayrı kabul etti.

Temayül yoklaması için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki partililerle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık girişinde karşılanan Karaaslan, Başkan Büyükkılıç ile birlikte belediye bahçesinde bir süre sohbet edip, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve beraberindeki heyet ile başkanlık makamına geçti. Başkan Büyükkılıç AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Karaaslan ise kentte belediyecilik anlamında yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Büyükılıç ve ekibini hem tebrik hem de teşekkür etti.

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İHA

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