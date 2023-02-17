AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan 2 büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için çok sayıda yardım ulaştırılıyor. Yaralı vatandaşların da tedavisi devam ederken bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de beraberindeki heyetle beraber bugün deprem bölgesine gitti. Özhaseki, yetkililerden bilgiler alarak bölgede incelemelerde bulundu.