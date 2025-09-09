AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Kayseri'yi Ziyaret Etti

Demir’e, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı eşlik etti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile diğer yardımcıları da ziyarette hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri’nin yerel yönetim anlayışına vurgu yaparak, "Hizmet ve eser siyasetini önemsiyoruz" dedi. Ayrıca, Kayseri'nin yatırımlara en fazla pay ayıran belediye olduğunu ve tarım ile hayvancılığa önemli destekler verdiklerini belirtti.

Mustafa Demir, Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederek, Kayseri'nin siyaset geleneğinin önemine değindi. "Değerli Memduh Başkan’ımızın şahsında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, çalışanlarına, emektarlarına teşekkür ediyorum" dedi. Demir, Kayseri’nin yerel yönetimlerinin Türkiye’ye katkıda bulunacak marka değere sahip olduğunu vurguladı.

Demir, Kayseri’nin yerel yönetimlerinin, şehirlerin ihtiyaçlarını öngörme yeteneğiyle öne çıktığını ifade ederek, "Memduh Büyükkılıç şahsında gururla ama aynı zamanda tevazu ile büyük bir başarıyı görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Kayseri’nin modern bir şehir olduğu ve yerel yönetimlerin başarısının ülke genelinde örnek teşkil edeceği mesajıyla son buldu.