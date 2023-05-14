AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oyunu Kayseri'nin Talas ilçesinde kullandı. Özhaseki, 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz' dedi.

PAYLAŞ
  • 14.05.2023 12:41
  • Güncelleme: 14.05.2023 13:01
  • 79
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, oyunu Kayseri’nin Talas ilçesinde kullandı. Özhaseki, “Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas ilçesindeki özel bir okulda kurulan 1326 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, sandıklardan çıkan sonuçlara hep birlikte rıza göstereceklerini dile getirdi. Özhaseki, “Bugün ülkemizin genelinde yapılan seçimler ülkemiz için hayırlı olsun. Allah hayırlı neticeler hasıl etsin. Bugün akşama kadar bir sükunet içerisinde bir olgunlukla seçimler tamamlanır. Milletin iradesi sandığa tecelli eder, atılmış olur ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz. “Hayırlı olsun” deriz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olsun. Şehrimiz içinde hayırlı olsun. Çünkü ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı çok seviyoruz ama şehrimizi de seviyoruz. Şehrimiz için 5 yıl boyunca hizmete edecek iyi niyetli arkadaşların orada görev alması önemli” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyanın gözü bu seçimlerin üzerinde” diyen Özhaseki, seçimin önemine değinerek, “Bizler 5 yıl boyunca yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri, tehditleri söylemeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Normal bir demokratik ortamda yapılabilecek ne varsa o şekilde davrandık. Bugünde burada herkes oylarını kullanıyor. Çıkan sonuçta inşallah ülkemiz için hayırlı olur. Çünkü zor bir ülkeyiz. Bütün İslam coğrafyasının, Türk dünyasının gözünün üzerine olduğu, hepsinin gözbebeği olan ülkeyiz. Buradan çıkacak sonuçlar sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da etkileyecek. Ondan dolayı bu seçimlerin önemini herkes biliyor. İnşallah sonuç hayırlı olur. Allah’tan dileğimiz, sonuna kadar huzur içerisinde bu seçimin tamamlanıp milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansımasıdır” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'

Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'

Kayserililerin yeni mekanı: Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı

Kayserililerin yeni mekanı: Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı

Doktor Karaaslan, FIS Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi

Doktor Karaaslan, FIS Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir oyunu Kayseri'de kullandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir oyunu Kayseri'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'

Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

Kayseri’de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı

Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı

Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı

Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı