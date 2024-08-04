AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Yalçın: 'Filistin'de etnik bir kıyım uygulanıyor'

AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Hasan Basri Yalçın, İl Başkanı Mustafa Özdemir, İl Koordinatörü Davut Coşkun Şiviloğlu, Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve teşkilat mensuplarının katılımı ile Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın toplantıda yaptığı konuşmada "Filistin’de etnik bir kıyım uygulanıyor" dedi. Yalçın; "İsrail bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok. Bundan birkaç ay önce torunları ve çocukları şehit düşmüştü. Onların şehadet haberini duygusal ama vakur bir şekilde karşılayan Heniyye, o şehitlerin arasına katılmış oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına, Filistin davasına da başsağlığı diliyorum. İsrail bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok. Gazze’de, daracık bir alana sıkışmış sivillerin üzerine bomba yağdırarak, onları öldürerek, sindirerek, göç ettirerek o bölgede bir etnik temizlik, etnik kıyım uyguluyor" dedi. AK Parti iktidarları olarak 22 yıldır ülkeye büyük hizmet verdiklerini söyleyen Yalçın; "Önümüzdeki dönemde AK Parti’nin başarılarına yenilerini eklemek ancak ve ancak bu tür toplantılarda teşkilatımızın tüm üyeleriyle hep beraber bir zihin ve gönül birlikteliği oluşturabildiğimiz çerçevede gerçek olur. AK Parti ilk günlerden bu yana bu tür meclislerde yaptığı değerlendirmeleri genel merkeze kadar oradan da cumhurbaşkanımıza kadar ulaştırabilen bir istişare geleneğine sahiptir. Bu istişare geleneğini doğru düzgün işlettiğimiz süreçlerde başarı kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail’in yaptığı soykırımı dünya kamuoyunun görmezden geldiğini ifade eden AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; Filistin davasına sahip çıkarak mazlumların her daim yanında olduklarını dile getirdi. "Niğde’nin her noktasına hizmet götürmek, ihtiyaçları gidermek ve yatırımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıyoruz" diyen Milletvekili Uzkurt; “Bu makamların hakkını vermek için gereken ne varsa yapacak, halkımızın hak ettiği hizmetleri götüreceğiz" dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise toplantıda yaptığı konuşmada seçim sonrasında yaptığı 4 aylık çalışmalardan bahsetti. Özellikle Niğde için büyük öneme sahip olan Kale Projesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulmadığını, çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ise toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi;

"Yeni oluşan güçlü ve dinamik kadrolarımızla şehrimizin her noktasına ulaşıp tüm hemşerilerimizin derdiyle dertlendik. Teşkilatlarımız seçimden seçime değil her ne şart olursa olsun milletimizin arasında ve milletimizle beraber olmayı sürdürecektir. Milletimize olan sorumluluğumuzun ve omuzlarımızdaki ağır yükün farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle il ve ilçe teşkilatları olarak haftalık yönetim kurulu toplantılarımızı yapmaya, sivil toplum kuruluşlarımızla ve şehrimizin kanat önderleriyle sık sık bir araya gelmeye devam ediyoruz."