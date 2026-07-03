AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, 'Dünyanın en güzel mücevherlerinden birisi de Erciyes'

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. 2. Kayseri Turizm Ödülleri 2026, turizm, kültür, gastronomi ve tanıtım alanlarında şehre değer katan kişi, kurum ve işletmeleri aynı çatı altında buluşturuyor. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, il protolü, adaylar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen ödül töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bugün gerçekten çok güzel bir gece. Sayın Bakan Yardımcımız dedi ki ‘Kayseri'de 8 bin yatak kapasitesine sahibiz." 8 bin yatak kapasitesi önemli. Gelecek sene bu zaman 10 bin yatak sayısına ulaşacağız. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Erciyes'teki yatak sayımız da 2 bini aşmış. İnşallah önümüzdeki yıllarda da dünyanın en güzel önde mücevherlerinden biri, Erciyes Dağı'nı kış turizmine açacak yatak sayısını harekete geçireceğiz. Hem Çin'den hem Japonya'dan hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden Kayseri'yi artık Kapadokya'nın merkezi dünyaya açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turizmde en önemli iş rehberlik. Rehberlikle ilgili kanun tasarısı teklifi çalışılıyor. Rehberlik bir insana gittiği yeri sevdiren, orayı tanıtan ve zihinlere kazıyan önemli unsurlardır. İnşallah rehberlerimizin de en iyi şekilde eğitilmesi için bizim değerlerimizi dünyaya tanıtabilmek için öylesine bir düzenlemeyi yapıp eğitilerek sahaya çıkmalarına imkan tanınacaktır” şeklinde konuştu.