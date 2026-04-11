AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, 'İnsanlara verilen hizmetin maliyeti olmaz'

Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptıkları yatırımların kar amacıyla değil, hizmet amacıyla yapıldığını belirterek, “Şimdi bir milletvekili var. Zırt pırt gündeme bir şey getiriyor. Şu havaalanı böyle bu havaalanı böyle. Zafer Havaalanını yapmışız. Arkadaş bu Zafer Havaalanı zarar ediyor diyor. Genel kurulda söyledim, ne demek istiyorsun sen ya? Yani Zafer Havaalanı zarar ediyor diye Afyon, Uşak, Kütahya vilayetleri oradaki insanların binmeleri, bizim yaptığımız havaalanının giderlerini karşılamıyor diye kapatalım mı diyorum? Yok diyor. İnsanlara verilen hizmetin maliyeti olmaz. Bunlar bunu anlayacak durumda da değiller. Sağlıktaki verdiğimiz hizmetin maliyeti, bir özel sektöre gidin bakın. Bir yurt dışına gittiğinizde alacağınız sağlık hizmetindeki faturayı görün. Ama sizin eş ve çocuklarınız, babanız ananız da dahil olmak üzere sağlıkta bakmakla hükümlü olduğunuz kişilerle bir sigortalı kişinin bu ülkeden hangi sağlık hizmetlerinden faydalandığınızı düşündüğünüz taktirde o milletvekiline demek lazım ki, bu sağlık hizmetleri bir insanın bir yılda aldığı sağlık hizmetinin bir ömür boyu ödediği primden daha fazla desek, o zaman biz bu işten vazgeçelim demek lazım. Afyon, Uşak, Kütahya’daki insanlar o havaalanına layıktır kardeşim. O havaalanına gidecekler, uçaklarına binecekler. Orası zarar ediyor diye kapattığımız taktirde, mesela Ankara – Kayseri yolu. Hiç bedeli yok, yaptığımız yatırımların hepsi zarar. O zaman toprak yolda gidelim. Yapmaya çalıştığımız, projesini verdiğimiz Ankara- Kayseri otoyolu belki aylık gelir elde etmeyecek. İlk günler gelir elde etmeyecek diye o zaman durduralım. Yani ilk günlerin hesabına baktığımızda olmaz bunun maliyeti çok yüksek diye kapatalım” dedi.

Elitaş, artık kendi doğalgaz ve petrollerini de bulduklarını söyleyerek, “Kendi toprağında yıllarca petrol araması engellenmiş bir ülke, artık kendi toprağında hem doğalgazını bulabiliyor. Biri Filyos’ta doğalgazımız, ikincisi Gabar’da günde 80 bin varil bulduğumuz petrolümüz. Petrolün gravitesi de baya güzel. Batman’daki petrolümüzden kat kat daha güzel. Müthiş bir gravitesi var. Yani dizel arabanın deposuna koy gitsin. Bilmem petrolün şeyini ama dokunduk orada. Bugün artık sadece ülkesinde değil, uluslararası sularda petrol arayan ve oralardan ülke menfaatine paydaşlarıyla eşitleyebilecek bir şey yapabilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.