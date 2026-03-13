AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, 'Kayseri ilklerin şehridir'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş KUMSMALL tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Elitaş burada yaptığı konuşmada Kayseri’nin ilkler şehri olduğunu belirterek, “Kayseri, her şeyin öncüsü oldu. İlk defa Türkiye'de küçük sanayi sitesinin yapıldığı yer Kayseri sanayi sitesidir. Türkiye'deki en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi Kayseri'de kuruldu. Türkiye'nin ilk OSB'si 1961 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'dir. Daha sonra gelen üçüncü veya dördüncü OSB'si de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1976 yılında faaliyete geçmiş ve bugün bin 500 sanayi tesisinin bulunduğu bir OSB haline gelmiş. Hep ilklerin şehri Kayseri. Türkiye'de üçüncü serbest bölge Kayseri'de kurulmuş. Birincisi Mersin Serbest Bölgesi, ikincisi sanıyorum Ege Serbest Bölgesi, üçüncüsü de Kayseri Serbest Bölgesi. Bu birlik ve beraberlik içerisinde yaptığımız, aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz tüm siyasi partilerle birlikte, özellikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle birlikte yaptığımız faaliyetler çerçevesinde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz” şeklinde konuştu.