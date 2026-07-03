AK Parti Genel başkanvekili Elitaş, Kayseri YTH için tarih verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’de gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kayseri’deki tüm milletvekillerin zaman zaman bir araya gelip proje üretmeye gayret ettiklerini belirten Elitaş, “600 yataklı İldem’de hastanenin yapılması, şehir hastanesi ülkemizin ilk şehir hastanelerinden, otoban çalışma var, hızlı trenle ilgili geçen Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve diğer arkadaşlarımız yerinde inceleme yapmışlar. Sıkı bir takiple devam ediyor. Otoyolla ilgili projelerimiz devam ediyor. Kayseri’nin doğu tarafına getirdiğimiz Erciyes Organize Sanayi Bölgesi olarak yaptığımız OSB’miz, Güneşli tarafından Ticaret Odamıza ayrılan bir bölüm vardı. Oralarda da işler devam ediyor. Kayseri önemli bir noktada önemli bir merkezde. Bu çerçevede Türkiye’nin ortası sayabileceğimiz güneyine, kuzeyine, doğusuna, batısına bir geçiş güzergahı, bir dağıtım alanı olarak değerlendirdiğimizde önemli bir iş. Sanayi Bakanlığı’mızın yaptığı yeni sanayi hamlesi içerisinden savunma sanayine ve ileri teknolojiye has bir alan olarak Kayseri bölgesinin anılması savunma sanayine ve yüksek ileri teknoloji yatırımlarının beşinci bölge teşviklerinden faydalanmasının Adana- Kayseri- Sivas hattından başlayıp Samsun’a kadar giden bir güzergahın içerisinde bulunması hakikaten önemli bir hadise. Kayserili tüm milletvekili arkadaşlarımızla beraber Kayseri için gerekli yatırımları zaman zaman bir araya gelip, çeşitli konuşmalarımızı dinleyerek yapılabileceklerin önünü açmaya, onlar için proje üretmeye gayret ediyoruz” dedi.

Elitaş, Yüksek Hızlı Tren projesiyle ilgili olarak da, “Yüksek Hızlı Tren’in 2028 yılında bitmesi planlanıyor. Biz ilk gittiğimizde 2027 yılı sonu diye söylemişlerdi. 2028 Ağustos olarak planlıyoruz. Bu sene biraz fazla yağış oldu. Bu bir aylık gecikme ne kadar bir şey olabilir bilmiyorum ama en son Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız 15 gün önce ziyaret ettiler. Şu anda yüzde 40’ların üzerindeler. 2027 yılı sonuna kadar 1.5 yıllık bir zaman var. 1.5 yılda yüzde 40 seviyesine gelmişse önemli bir gelişme gerçekleşmiş olur. Belki deneme sürüşleri 2027 yılı sonunda olabilir” dedi.