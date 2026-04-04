AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, 'Kayseri, ticaretin kadın zekasıyla devleştiği tarihsel bir merkezdir'

Kayseri’de ‘Üreten, Dönüşen, Dönüştüren Kadınlarla Ekonomi Buluşmaları’ programı düzenlendi. Düzenlenen Ekonomi Buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yapılan bu programın Kayseri’de düzenlenmesinin bir tesadüf olmadığını, Kayseri’deki ticaretin kadın zekasıyla devleştiği tarihsel bir merkez olduğunu ve Kayseri’de faaliyet gösteren 48 kadın kooperatifin dünyaya ihracat yaptığını belirterek, “Kayseri’de bir araya gelişimiz, küresel fırtınalara karşı verdiğimiz milli üretim cevabının en somut nişanesidir. Bizim iktisadi varlığımız binlerce yıllık köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Türk kadınının üretimdeki gücü, Orta Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında otaların hem sahibi hem de yöneticisi olduğu günlerden başlamıştır. Bu asil ruh, Anadolu’ya geldiğimizde Kayseri’nin binlerce yıllık ticaret zekasıyla birleşmiştir. Kültepe Höyüğü’ndeki 4 bin yıllık çivi yazılı tabletlerde kadınların ticaretin bizzat içinde olduğu, ekonomik hayatta aktif rol üstlendiği görülmektedir. Bu yüzden Kayseri tesadüfi bir tercih değildir. Kayseri, bizim iktisadi genetiğimizin kodlandığı, ticaretin kadın zekasıyla devleştiği tarihsel bir merkezdir. Bugün Kayseri’de faaliyet gösteren 48 kadın kooperatifimizin aspir yağından ayakkabı üretimine kadar dünyaya ihracat yapmasıyla bu üretim geleneği günümüze en güçlü şekilde yansımıştır. Küresel fırtınalar dışarıda ese dursun; bizler evimizde huzuru, iş yerimizde üretimi, tarlamızda bereketi tesis ederek bu ülkeyi ayakta tutan asıl gücün sahipleriyiz. Bugün AK Parti Kadın Kolları olarak Kayseri’de ekonomik bir program olarak başlattığımız bu buluşma; aynı zamanda güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum vizyonumuzun bir ifadesidir. Türkiye Yüzyılı; adaleti ve merhameti merkeze alan, fıtratındaki güzellikleri iş dünyasına estetik ve disiplinle yansıtan sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bizler, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri en üst seviyeye ulaşana kadar önlerindeki engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.