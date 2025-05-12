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Ak Parti Genel Merkezi'nden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili, Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Çolakoğlu başkanlığındaki AK Parti heyetini makamında ağırladı.

Ak Parti Genel Merkezi'nden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Orta Anadolu Bölgesi İl Ziyaret Programları kapsamında Kayseri’ye gelen AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili, Ahmet Çolakoğlu, Kayseri İl Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sivas İl Koordinatörü, Bursa Milletvekili Osman Mesten ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, konuklarını başkanlık girişinde sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. 

Daha sonra misafirleri ile makamına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Orta Anadolu Bölgesi İl Ziyaret Programları kapsamında şehrimize gelen AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çolakoğlu, Kayseri İl Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın İbrahim Yurdunuseven, Sivas İl Koordinatörü, Bursa Milletvekilimiz Sayın Osman Mesten ve AK Parti Kayseri İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti heyeti de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Merkezi

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