AK Parti Hacılar ve Develi’de bayrak değişimi

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker'in görevleri değişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker'in AK Parti İl Teşkilatında görevlerinin değiştiğini açıklayarak, "Bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yasin Mutlu ve Mehmet Toker, AK Parti Kayseri İl Yönetiminde görevlerine devam edecek.

Haber Merkezi

