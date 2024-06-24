AK Parti heyetinden Başkan Deniz Yağan'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, 2 Haziranda yenilenen seçimleri kazanan Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Pınarbaşı’nda yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili Başkan Deniz Yağan’la istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemizin de yanındayız; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm ilçelerimize hizmetlerimiz devam edecek” dedi ve Başkan Deniz Yağan, ziyaret vesilesiyle teşekkür etmesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin Pınarbaşı’na yapmış olduğu yatırımlardan ötürü Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Heyet, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan’ın vefat eden annesi Meliha Çalışkan için taziye ziyaretinde de bulunularak başsağlığı diledi.