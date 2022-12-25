AK Parti İl Başkan Yrd. Av. Bedir: 'Rezalet'

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Av. Ramazan Bedir, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda salonda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kaldırılmak istenmesine tepki gösterdi.

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  • 25.12.2022 12:52
  • Güncelleme: 25.12.2022 13:15
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AK Parti İl Başkan Yrd. Av. Bedir: 'Rezalet'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Av. Ramazan Bedir, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programda salonda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının kaldırılmak istenmesine tepki gösterdi.

İl Başkan Yardımcısı Av. Ramazan Bedir yaptığı açıklamada; "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’Kadınlarımızı’ konu eden Kayseri programında partisine yakışır rezalete imza attı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini önce merdivenle indirmeye çalıştı, başarılı olamayınca, Türk bayrağı ile perdelemeye kalkıştı. Oysa salonda şanlı bayrağımız zaten asılı vaziyette idi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanın talimatı ile yapıldığı ifade edilen bu davranış; seçilmiş cumhurbaşkanımıza adı ’cumhuriyet’ olan partinin içinin boş oluğunu gösterir. Cumhuriyetin temel unsurlarından kendini sıyırmış, halktan koparmış sadece parti olarak kalmış bir oluşumun cumhuriyetimizin 12. reisine yaptığı bu saygısızlık cumhuriyete ve 85 milyon Türk milletine yapılmıştır. Yazıklar olsun size diyorum. Sevmemeyi anlarız ama bu saygısızlığı ve rezaleti kimse bize izah edemez. Zaten sizler; yakın tarihte Atatürk’ün resmini çöp kutusunda bulunduran milletvekilini partinizde barındırmıştınız. Birinci cumhurbaşkanı olan merhum Atatürk’e ve anlaşılan cumhuriyet ve onu temsil eden seçilmiş 12 cumhurbaşkanımıza partinizin saygısı yok. Bu arada HDP’nin ve PKK’nın da sayın cumhurbaşkanımız ve cumhuriyet ile ciddi sorunları var. Daha doğrusu düşmanlığı diyelim. Bu örgütler de CHP gibi cumhurbaşkanı resminden dahi nefret ediyorlar. Garip olan ise, sayın cumhurbaşkanımızı ’tek adam’ ve ’diktatörlük’ ile nitelendirmeleri. Sayın cumhurbaşkanımız tek adam ve diktatör olacak, siz de bugün o salondan resmini indireceksiniz. Yazıklar olsun. Sizler Atatürk’ün fotoğrafını çöp kutusuna koysanız da Türkiye Cumhuriyeti 12. cumhurbaşkanımızın resmini indirmeye kalksanız da nafile. Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin kalbinde yaşayan bir sevdadır. Milletimizin kalbinden indirmeye gücünüz yetmez" ifadelerini kullandı.

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İHA

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