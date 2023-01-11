AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin siyasi gündemini değerlendirdi. Çopuroğlu, CHP’de Ümit Özer’in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesi sonrası olaylı şekilde seçilen CHP İl Başkanı Mustafa Devrim’i tebrik etmek için aradığını anlattı. Süreçle ilgili konuşan Çopuroğlu, “Sosyal medyadan gördük, kendi içlerinde (CHP) bir il başkanı seçilmiş Adil Beydi herhalde. 17 belediyenin olduğu yerde 17 kişinin ‘evet’ demesiyle seçilmişti. Ta ki ertesi günki gazeteyi okuyana kadar. Gazetede tekrar seçim yapılacağı yazıyordu. Yeni seçilen Mustafa Devrim’e telefon açtım, tebrik için. Aynı şehirde olmamızdan dolayı böyle bir mantalitemiz var. Kendisi de henüz kesin olmadığını genel merkez uygun görürse, onaylarsa gibi bir mantık içerisinde söyledi sanırım. Ama bu durum bir iki güne kadar İl Başkanı netleşir diye düşünüyorum. Kendi içlerinde toplanmışlardı. Tahmin ediyorum ki Yönetim Kurulu Üyeleriydi. Yönetim kurulu üyelerinin oylaması ile il başkanı seçilmesine tepki gösterildiğini yazdı gazeteler. 9 İlçe Başkanı’nın Ankara’ya gittiğini duyduk. 9 ilçe Başkanı Ankara’ya giderek mevcut İl Başkan’ını tanımadıklarını ifade ettiler” açıklamasında bulundu.

‘BİZİM GENEL MERKEZ, TEŞKİLAT BAŞKANLIĞIMIZ BİZZAT DİNLİYOR’

CHP’de yaşanan krize ilişkin kendi partilerinde nasıl bir yol izlediklerini de anlatan AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu şu şekilde konuştu: “Biz bir ilçede atama yapacağımız zaman Kayseri’de o ilçede 3 tane aday adaylığına götürüyoruz Ankara’da. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız bizzat dinliyor. Bir süre konuştuktan sonra kendi aralarında karar veriyorlar. Ama demek ki farklı siyasi partilerde farklı çalışmalar olabiliyormuş onu da öğrenmiş olduk.”