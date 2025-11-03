  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti İl Başkanı Okandan '3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır'

AK Parti İl Başkanı Okandan '3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır'

K Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda '3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün, millet iradesinin tecelli ettiği demokrasi, kalkınma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır' dedi.

AK Parti İl Başkanı Okandan '3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen AK Parti için açıklamalarda bulunan Okandan; “Kutlu davamızın 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün, millet iradesinin tecelli ettiği; demokrasi, kalkınma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Geride bıraktığımız 23 yılda ekonomiden altyapıya, demokrasiden dış politikaya kadar pek çok alanda milletimizin desteği ve teveccühüyle önemli adımlar attık. “Her şey Türkiye için” anlayışıyla çıktığımız bu yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Yeşilhisar'a 158 konut inşa edilecek
Yeşilhisar’a 158 konut inşa edilecek
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!