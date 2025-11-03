AK Parti İl Başkanı Okandan '3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 23. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen AK Parti için açıklamalarda bulunan Okandan; “Kutlu davamızın 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün, millet iradesinin tecelli ettiği; demokrasi, kalkınma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Geride bıraktığımız 23 yılda ekonomiden altyapıya, demokrasiden dış politikaya kadar pek çok alanda milletimizin desteği ve teveccühüyle önemli adımlar attık. “Her şey Türkiye için” anlayışıyla çıktığımız bu yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam.” ifadelerini kullandı.