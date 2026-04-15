AK Parti İl Başkanı Okandan; “Bu hem hadsizlik hem saygısızlık”

Geçtiğimiz hafta yapılan Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı hakkında kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Hani 'salonun dolmadığını' iddia ettikleri 120 kişilik toplantı var ya; bizim o toplantıya İl Yönetim Kurulu üyelerini dahi dâhil etmedik” ifadelerini kullandı.

Toplantının detaylarından bahseden İl Başkanı Okandan; “Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı bizim için çok kıymetli bir toplantı. Özellikle Kayseri'nin ev sahipliğinde olması hakikaten bizleri daha çok motive etti. Kayseri’mizin etrafında yer alan Yozgat'ı, Sivas'ı, Niğde'si, Nevşehir'i, Kırşehir'i, Aksaray'ı... Birbirinden kıymetli Kayseri’nin haricinde 7 ille beraber toplam 8 ilin İl Başkanları, İl Teşkilat Başkanları ve İlçe Başkanları katıldı. Genel Merkez yöneticileriyle beraber bu rakam aşağı yukarı 120 kişileri buluyor, bulmuyor. Böyle bir konseptte, tabii buradaki diğer salon ve organizasyonla alakalı arkadaşlarımız, AK Parti Kayseri Teşkilatı'nın gerek ana kademesinden gerek Kadın ve Gençlik kollarından görevli arkadaşlarımız; gerek karşılamada gerek bankoda gerek organizasyonda, salonlarda, her anında; lojistiğinden karşılamasına, son gidene kadar görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız. Neticede Kayseri'yi bilemeyebilir veya burada bir şeye ihtiyacı olup ulaşamayabilir; o konuda sürekli iletişim hâlinde olup ve sonrasında da en son gidene kadar o ilgi ve alakayı gösterdiler. Hamdolsun arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 110'a yakın görevli arkadaşımız teşkilatlarımızda büyük bir hassasiyetle 3 gün boyunca gerek otelde gerek salonda görev aldılar. Ve o gün, o hani 'salonun dolmadığını' iddia ettikleri 120 kişilik toplantı var ya; bizim o toplantıya biz İl Yönetim Kurulu üyelerini dahi dâhil etmedik, İlçe Yönetim Kurulu üyelerini dahi dâhil etmedik. Maksimum rakamı o zaten.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu toplantı için salonun boş kaldığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Okandan; “Böyle bir mahiyette yapılan toplantının hiçbir içeriğine dair fikir almadan, bilgi edinmeden. Hadi onu geçtim, onu yaptın da sonrasındaki o salona sığmayan mahalle başkanlarını görmeden böyle bir haber yapmak ne haberciliğe ne ahlaka ne bir etiğe sığacak bir durum değil. Bu hem hadsizlik hem saygısızlık hem de iş bilmezliğin daniskası. Yani burada gerçekten diyecek sözümün olmadığını düşünüyorum. Bu konuda ben hiçbir şey demedim açıkçası. Arkadaşlarımız burada Kayseri'de de bir yerelde bunu yapmış, yereldeki o arkadaşlar da ilettiğinde 'Ya kardeş, sen bunun ne olduğunu biliyor musun da bu haberi yapıyorsun?' dendiğinde 'Ha o öyle miydi ya, özür dileriz' falan denmiş, konu kapanmış. Ama benzer yayın organlarından da birileri işte Sözcü'dür, Halk'tır vesaire buralara şey yapıp ulusala taşınmış. Ve öyle bir şey ki, daha acısı; bunun önüne arkasına bakmadan o habere dair bir fikri olup da 'Ya öyle mi gerçekten?' diye sorgulamaları ya bu kadar vurdumduymaz bir yaklaşım gerçekten acı bir durum. Allah ıslah etsin diyorum." açıklamasını yaptı.