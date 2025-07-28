AK Parti İl Başkanı Okandan, müjdeyi verdi: İğdecik Taşkın Kanalı tamamlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bünyan ilçesinde Taşkın Kontrol Yapım İşinin yapımı tamamlandığını açıkladı. AK Partili Okandan, “Bünyan ilçemize bağlı İğdecik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Taşkın Kontrol Yapım İşi mahallemize hayırlı olsun. Açı Dere ve Yan Dere’den kaynaklanabilecek taşkın zararlarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen bu kapsamlı çalışma ile; Açı Dere’de 1 adet tersip bendi, 496 metre beton ağırlık kanal, 3 adet menfez, 100 metre harçlı pere ve 230 metre taş tahkimat, Yan Dere’de ise 90 metre beton ağırlık kanal ve 1 adet menfez inşa edilmiştir. Bünyan’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.