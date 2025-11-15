  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti İl Başkanı Okandan 'Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor'

AK Parti İl Başkanı Okandan 'Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor'

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konutun teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada 'Depremden etkilenen 11 ilde, 174 alanda, 3.481 şantiyede, tam 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük gayret sayesinde saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor' dedi.

AK Parti İl Başkanı Okandan 'Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor'

Deprem bölgesinde bulunan 11 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile bugün 350 bininci konut, hak sahiplerine teslim edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Bugün, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesinde tamamlanan 350 bininci yuvanın anahtarlarının vatandaşlarımıza teslim edilmesinin büyük gururunu yaşadık. Yeni yuvalarına kavuşan tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor; her bir haneye Rabbimden huzur, güven ve bereket niyaz ediyoruz. Depremden etkilenen 11 ilde, 174 alanda, 3.481 şantiyede, tam 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
Bu büyük gayret sayesinde saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor. Bu muazzam emeğin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese, özellikle de liderliğiyle süreci bizzat yöneten Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Milletimiz için durmadan, yorulmadan yola devam" ifadelerini kullandı.

1ha

Bakmadan Geçme

Battalgazi ve Anbar'da 21 daire için ihale yapılacak
Battalgazi ve Anbar’da 21 daire için ihale yapılacak
Kayseri'de hafta sonu rotası: Arkeoloji Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Arkeoloji Müzesi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kış lastiği denetimlerinde 20 araç kontrol edildi
Kayseri barosu: 'Bu şehirde hiçbir kadının 'bir sonraki haber' olmasına izin vermeyeceğiz'
Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Rabia Alaca, toprağa verildi
Vali Çiçek, 'Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak'
Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!