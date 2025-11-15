AK Parti İl Başkanı Okandan 'Saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor'

Deprem bölgesinde bulunan 11 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile bugün 350 bininci konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Bugün, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesinde tamamlanan 350 bininci yuvanın anahtarlarının vatandaşlarımıza teslim edilmesinin büyük gururunu yaşadık. Yeni yuvalarına kavuşan tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor; her bir haneye Rabbimden huzur, güven ve bereket niyaz ediyoruz. Depremden etkilenen 11 ilde, 174 alanda, 3.481 şantiyede, tam 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu büyük gayret sayesinde saatte 23, günde 550 yeni konut milletimize kazandırılıyor. Bu muazzam emeğin ortaya çıkmasında katkısı olan herkese, özellikle de liderliğiyle süreci bizzat yöneten Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Milletimiz için durmadan, yorulmadan yola devam" ifadelerini kullandı.