AK Parti İl Başkanı Okandan SAHA 2026 Fuarı’na Katıldı

Savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında dünyanın önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda; yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirilen silah sistemleri, ileri teknoloji ekipmanlar, araç-gereç, mühimmat ve savunma çözümleri büyük ilgi gördü. Fuarda Kayseri’yi başarıyla temsil eden firmaları ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, firmaların çalışmaları hakkında bilgi alarak destek mesajı verdi.

Başkan Okandan şu ifadelere yer verdi:

“SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ülkemizin savunma ve havacılık alanında ulaştığı yüksek teknoloji seviyesine bir kez daha gururla şahitlik ettik. Oyunun kurallarını değiştiren yenilikçi teknolojilerden konvansiyonel sistemlere kadar ortaya konulan yerli ve milli üretim gücü hepimiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Bugün Türkiye, savunma sanayisinde kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke konumuna ulaşmıştır. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve vizyonu bulunmaktadır. Kayseri’mizi başarıyla temsil eden firmalarımızla gurur duyuyor, ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Okandan, savunma sanayisinde elde edilen başarıların Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yerli ve milli üretime katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

