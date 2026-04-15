AK Parti İl Başkanı Okandan: Temel eğitimlerde çok hassas olmamız lazım

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KGC’ye ziyarette bulundu. KGC Başkanı Metin Kösedağ, “AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, önceki dönem başkanlarımızdan Veli Altınkaya’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla cemiyetimize bir ziyarette bulunmak istediğini söyledi. Biz de kendisini ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Ayaklarına sağlık, teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, “Tabi bizim için çok değerli önceki dönem başkanlarımızdan Veli abimizin de yıl dönümü olunca dedi ki hem tabii burada hem şahsının ve ailesinin değil artık bazı kurumlarda belli bir süre görev yaptıktan sonra artık o kurumla bir bağdaşmamak mümkün değil.

Burası da onun bir ailesi, burada bunun onun bir bir evi olunca ister istemez bu yıl dönümünde de sizlerle bir arada olmak istedik. Tabi dönem dönem sürekli bir tempo içerisindesiniz. Bazen vatandaşlar ‘başkanım siyaset çok yoğun oradan oraya koşturuyorsunuz oradan oraya koşturuyorsunuz’ diyor ama ben inanın ki şunu görüyorum biz bizden önce basın mensubu arkadaşlarımız koşturuyor. Bir bakıyorum bir programdayız giriyoruz çıkıyoruz. Diğer programda yine aynı ekip veya onun farklı iş arkadaşları orada. Yani adeta o yoğunluğu bizlerle beraber sizler de yaşıyorsunuz. Bu konuda tarafsız bir yayıncılık yapmak, bu mesleği doğru bir şekilde ifa edebilmek için hakikaten kaygı gütmeniz bizim için çok kıymetli. Şehrimiz için çok değerli. Çünkü var olanı olduğu gibi aktarmaktan daha güzel bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ama bu konu ne olursa olsun herhangi bir hadisede siyaha beyaz demek veya farklı bir şekilde doğruya yanlış demek, yanlışı doğru gibi göstermek. Bu da zaten özellikle Gazeteciler Cemiyetimizin ne meslek etiğinde ne de başka bir şekilde hiçbir meslekte de olan bir konu değil. Biz canla başla, karda kışta mücadele eden, bu yoğun tempo içerisinde hemşehrilerimize gerçekten o bilgiyi en objektif bir şekilde aktaran siz değerli basın mensuplarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“ALLAH HAYIRLI HİZMETLER ETMEYİ NASİP ETSİN”

Sözlerini sürdüren Okandan, şöyle konuştu: “Özellikle bu ziyaretimizde de tabi Veli abimizin şahsında, gıyabında özellikle bir analım istedik ama birbirinden kıymetli yine önceki dönemde Oktay abimize olsun, Mahmut Başkanımız olsun veya illaki başkanlık yapan değil cemiyet içerisinde bu camiada yıllarca emek veren çok kıymetli abilerimi hatırlıyorum. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sağlık ve sıhhat afiyet diliyorum. İyi ki varsınız diyoruz. Cemiyetimiz her zaman ne olursa olsun bu camianın bir emniyet sibobudur. Burada Gazeteciler Cemiyeti var ise burada bir baş var demektir ve bu başa uygun ve makul hareket etmek şehrin insicamını sağlar. O noktada değerli başkanımı uzun yıllardır zaten tanıyorum. Hem mesleğine hem meslek hassasiyetine hem de şu anda yapmış olduğu vazifedeki gereken hassasiyetteki duruşuna da şahidiz. Allah hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin diyorum.”

“RABBİM MİLLETİN BAĞRINI DAĞLAYAN ACILARI YAŞATMASIN”

Kahramanmaraş’taki bir okulda yaşanan saldırıya değinen Okandan, “Gelmeden canım çok sıkıldı. Dün bir olay görmüştük. Bugün de Kahramanmaraş'ta maalesef 8. sınıftaki o çocuğun acı olayını gördük. Hepimiz evlat yetiştiriyoruz. Hepimizin etrafında bu hadiseler ve dünyamızda var olan işler. O yüzden bu acı hadiseden dolayı da yaşamını kaybedenlere gerçekten çok üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yaralananlara şifa diliyorum. Allah ailelere de sabır versin. Bu hadiselerin temelinde de hakikaten yani şunu sorgulayabilirler. ‘güvenlik nerede?’ Her gün sabah çocukları okula bırakılıyor. Doğru mu? Herkes bırakıyor. O çantaların içine hiç kimse açıp da silah mı var, şarjör mi var diye bakmaz. Ama burada daha farklı şey sorgulamak lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin gerçekten mesleki eğitimden ziyade ahlaki, aile ve temel eğitimlerde, dini hassasiyetlerinde çok hassas olmamız lazım. Bir de özellikle şu son oyunların vesaire çocuklar üzerindeki bıraktığı etkiden dolayı ebeveynlere sanırım burada bir tık daha fazla bir dikkat gerekiyor. Buna da hassasiyet göstereceğiz. Ama tabi yaşanan hadisenin hiçbir tanımlama ve tasviri mümkün değil. Yaşanan hadiseden dolayı üzüntü duyduğumu da belirtmek istiyorum. Rabbim böyle tüm milletin bağrını dağlayan acıları da yaşatmasın diyorum” şeklinde konuştu.

(RHA)