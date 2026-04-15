AK Parti İl Başkanı Okandan, 'Ümit hanımın istifası hayırlı olmuş'

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Okandan, geçtiğimiz günlerde istifa eden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile ilgili olarak, “Hiçbir siyasi partinin il başkanı ile nezaketsizlik bir tavrımız olmadı. Ümit hanım olsun daha öncesinde Feyzullah bey olsun hepsiyle nezaket ve saygı çerçevesinde gerekli iletişimimi sağlıyorum. Rakip olabiliriz ama düşman değiliz. Biz burada siyaseti edebiyle, adabıyla, ahlakıyla, bir şey söylerken bile kul hakkına girmeme hassasiyetindeyiz. Ümit hanım kendi içerisinde son süreçlerde birtakım hadiseler yaşıyordu. İşte bu cemevi mevzusu, çelenk koyma hadisesi. Yani basından takip ettiğimiz bir olay. Birebir de kendisi ile görüşüp de ne olduğuna dair bir fikrim yok. Zaten bizim hummalı çalıştığımız bir hafta sonu ben de basından gördüm. Bazen şunu demek geliyor içimden. En son yaşanan hadisede de CHP Milletvekili adayımız Niyazi Ünalmış, benim merhaba merhaba dediğim dostum. Biraz önce bahsettiğim salon hadisesinde bile anlamadan dinlemeden paylaşmış. Ben Niyazi Beyi arayıp, ya kardeşim sen olayın aslını dinlemeden neden paylaştın demek istedim ama aramadım. Şuna geleceğim, karşımızdakini biraz düşünelim. Bir şey olduğu zaman ya başkanım siyaset gereği bunu yaptık demeyelim, olan ne ise onu yapalım. Bu memleket bizim, birbirimize zaman gelince hiç kimse kazanmıyor. Biz kaybediyoruz, şehir kaybediyor. Burada şöyle bir empati kurmak lazım. Ümit hanım biz birlikte programlarda müşterek vakitlerde bir araya geldik. Feyzullah beyle bir araya geldik. Yan yana oturduğumuzda birbirimiz arasında en ufak saygısızlığımız olmadı. Siyasetin gereği onların fikirleri olabilir, bizim fikirlerimiz olabilir. Maalesef şu anda Genel Başkanları Özgür Özel’in ortaya koyduğu tavır ve tutum kabul edilebilecek bir siyaset değil. Ümit hanım açısından hayırlı olmuş diyebilirim” dedi.