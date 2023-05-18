AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'İkinci tur seçimlerini alarak Türkiye'de istikrarı sürdüreceğiz'

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında ana kademe toplantısı ile 28 Mayıs seçimleri için çalışma süreci başlatıldı.

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  • 18.05.2023 10:39
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:39
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AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'İkinci tur seçimlerini alarak Türkiye'de istikrarı sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında ana kademe toplantısı ile 28 Mayıs seçimleri için çalışma süreci başlatıldı.

İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs seçimleri sonrası 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ünsal; "Gönlümüz şehrimize doğru hizmet için 2 milletvekilimizi de meclise göndermekten yanaydı. Bundan sonraki süreç için milletvekilimiz Necmettin Erkan 2 kişilik çalışma sergileyecek" dedi. AK Parti Kırşehir teşkilatı ana kademesini bilgilendiren Ünsal; 14 Mayıs seçimlerinde çalışarak dinlendiklerini ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktardığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımız için vefamızı ortaya koyma vaktidir. Bizler, durmadan AK Parti iktidarının yaptıklarını halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Amacımız, ’Gönül Kırmak değil Gönül almaktır’ bu şiarla hareket ederek ikinci tur seçimlerini alarak Türkiye’de istikrarı sürdüreceğiz. Partimizin her kademesinde görev alan ve görevini layığıyla yerine getiren sizlere teşekkür ederim. Amacımız, insanımıza gerekli hizmeti en doğru şekilde sunmaktır. Türkiye Yüzyılına emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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