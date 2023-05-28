AK Parti İl Başkanı Ünsal, 'Yeni zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacak'

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası Cacabey Meydanında yaptığı konuşmada, Yeni zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacak dedi.

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  • 28.05.2023 23:00
  • Güncelleme: 28.05.2023 23:00
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AK Parti İl Başkanı Ünsal, 'Yeni zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası Cacabey Meydanında yaptığı konuşmada, "Yeni zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi ile sonuçlanan seçimlerin ardından Cacabey Meydanında konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, yerel seçimlerde Kırşehir Belediyesini de alacaklarını ve zaferlerini taçlandıracaklarını söyledi. Ünsal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlığı bizlere nasip oldu. Bir sonraki zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacak. Türkiye yüzyılı başta Kırşehir olmak üzere ülke genelinde ve mazlum coğrafya da başladı. Türk ve Türkiye dünyaya öncü ve örnek olacak" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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