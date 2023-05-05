AK Parti İl Başkanı Üzüm: 'Cumhurbaşkanımızın gelişi bizim için bayram gibi olacak'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kayseri'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet ederek, 'Cumhurbaşkanımızın gelişi bizim için bayram gibi olacak'

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  • 05.05.2023 13:09
  • Güncelleme: 05.05.2023 14:35
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AK Parti İl Başkanı Üzüm: 'Cumhurbaşkanımızın gelişi bizim için bayram gibi olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Kayseri’de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet ederek, “Cumhurbaşkanımızın gelişi bizim için bayram gibi olacak”

dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 06 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge tüm vatandaşları davet eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Seçime çok kısa bir süre kaldı. Seçim atmosferinin en büyük moral ve motivasyon kaynağı Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye ziyaretidir. Bu bizim için bir bayram gibi. Allah nasip ederse yarın saat 13.00’da Cumhurbaşkanımız meydan da Kayseri halkına seslenecek. Biz teşkilatlar için bayram gibi bir gün olacak. Seçim için her yerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Adaylarımıza çok büyük bir teveccüh var. Sahada muhteşem bir ilgi var. Bu ilgiyi de Cumhurbaşkanımızın gelişiyle süsleyeceğiz. Sonuç olarak Kayseri’ye gelen dünya lideri, sözünün eri Recep Tayyip Erdoğan. Kayseri onu asla yalnız bırakmadı. Yine yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanımızın en büyük moral kaynağı meydanlarda onu destekleyen, ona sevgi gösterisinde bulunan halkımızdır. Ben tüm Kayserili hemşehrilerimizi Cumartesi günü saat 13.00’da Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum. Cumhurbaşkanımıza moral ve motivasyon vereceğiz ve mutlu bir şekilde kendisini yolcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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