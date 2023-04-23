AK Parti İl Başkanı Üzüm: 'Halkta müthiş bir teveccüh var, bizi sahipleniyorlar'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Ahmet Balçovan ve beraberindekiler, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren ve seçim çalışmalarında MHP’ye başarılar dileyen AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; "Allah, Cumhur İttifakı’nın her günü bayram gibi yaşamasını nasip etsin inşallah. Sahada çalışmalarımız birlikte devam ediyor. Hamt olsun ekip olarak uyum içinde, hep birlikte, göğsümüzü gere gere hem cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakı’na oy istiyoruz. Halkta da müthiş bir teveccüh var, gerçekten bizi sahipleniyorlar. Kayseri halkı bu konuda elini vicdanına koyduğu zaman teröre karşı nasıl hareket edeceğini, kimi destekleyeceğini, bu ülkenin huzur ve refahı için kimlere yetki vereceğini çok iyi bilir. Bizler de bir aile gibiyiz, birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse de 14 Mayıs akşamı bunu taçlandıracağız" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini kaydeden MHP İl Başkanı Ahmet Balçovan ise; "Bu seçim sürecinde sizlerin de bizlerin de sahada vekillerimiz çalışmakta olup var güçleriyle Cumhur İttifakı nezdinde ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Karşımızda bir ittifak var. Çalışmalarımızın neticesinde Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı 10, Millet İttifakı 0 olarak hedefimizi koyduk. Çalışmalarımız ve programlarımızı bunun üzerine koyduk. Ramazan’ı kazasız belasız bitirdik, Ramazan Bayramı’nı idrak ettiğimiz şu süreç içerisinde vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, bayramdan sonra da inşallah 14 Mayıs’ta cumhurun zaferiyle katkı sağlamasını can gönülden istiyorum. Kayseri’de bir uyum içerisinde Cumhur İttifakı’nı en üst seviyede birlikte götürüyoruz. Siz de biz de yeni atandık. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı nezdinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdülkerim Yalçın ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP üyeleri katıldı.