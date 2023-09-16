AK Parti İl Başkanı Üzüm, “Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak”

Başkan Üzüm burada yaptığı açıklamada, “Önümüzde önce büyük kongre sonra yerel seçimler var. Biz de dün yine genel merkezdeydik. İstişarelerimizi yaptık bu istişareler doğrultusunda önümüzdeki hafta teşkilatlarla ilgili yapılanmaların sonuna gelecekler. Büyük kongrede, 7 Ekim'de hep beraber cumhurbaşkanımızı yeniden AK Parti'nin genel başkanı olarak seçeceğiz. Ondan sonrasında da yerel seçimler için startımızı vereceğiz” dedi.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen, kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı devam ediyor. 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuar Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de fuardaki stantları gezerek yetkililerle bir araya geldi. Başkan Üzüm’e ziyareti sırasında OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve KAPSİAD Başkanı Köksal Kaya eşlik etti.

‘BUNDAN SONRAKİ FUARLARDA KAYSERİ'NİN ARTIK FUAR MERKEZİ OLACAĞINA DA İNANIYORUZ’

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, stantları gezdiğinde firmaların fuardan memnun olduğunu gördüğünü ve Kayseri’nin artık fuar merkezi olacağına inandıklarını söyleyerek, “Hem firmadaki arkadaşlarımızı, fuardaki arkadaşlarımızı ziyaret edelim, bir hatırlarını soralım dedik. Ama şu çok güzel; tüm buradaki esnaf arkadaşlarımızın şu anda 64 firma katılmış. Burada 24 bin metrekare kapalı alan var. Ve 11 bin metrekaresi kullanılıyor. Tüm yetkili arkadaşlarımızın hepsinin yüzü gülüyordu. Beklentilerin çok üstünde bir fuar olmuş. Gelecek sene inşallah 24 bin metrenin tamamı kapalı bir şekilde bir fuar gerçekleşir. Tabii ilk 3 gün yurt dışından gelen müşterilere açıktı, bugün de yurt içinde. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye, dünyada çelik kapıda aşağı yukarı 260 milyon dolar civarında ihracatımız var. Bu da yüzde 5 buçuğa tekabül ediyor. Tabii Türkiye'de böyle bir çelik kapı olarak Türkiye'nin yüzde 90’ını çelik kapısında Kayseri'nin üretmesi gerçekten bizim için çok önemli. İnşallah bu sektörde daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz. Bu fuarın da verimli olduğunu gördük, mutlu olduk. Ziyaret etmemiz de gerçekten yerinde olmuş. Buradaki fuarda stant açan tüm arkadaşlarımıza biz de hayırlı ticaretler yapmalarını diliyoruz. Bundan sonraki fuarlarda Kayseri'nin artık fuar merkezi olacağına da inancımızı belirtelim” diye konuştu.

‘BÜYÜK KONGRE SONRASI YEREL SEÇİMLER İÇİN START VERECEĞİZ’

7 Ekim’de gerçekleştirilecek kongre sonrasında yerel seçim hazırlıklarının başlayacağını söyleyen Başkan Üzüm, “Biliyorsunuz il yönetimimizi belirledik. Süreç biraz uzadı ama bu tabii genel merkezin de yoğunluğundan kaynaklandı. Yönetimimiz onaylandı. Şimdi önümüzde önce büyük kongre sonra yerel seçimler var. Biz de dün yine genel merkezdeydik. İstişarelerimizi yaptık bu istişareler doğrultusunda önümüzdeki hafta teşkilatlarla ilgili yapılanmaların sonuna gelecekler. Sonra büyük kongrede 7 Ekim'de hep beraber cumhurbaşkanımızı yeniden AK Parti'nin genel başkanı olarak seçeceğiz. Ondan sonrasında da yerel seçimler için startımızı vereceğiz. Dediğiniz gibi biz hep sahadaydık. Yine sahada olmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür Sayın Bakanımız başımızda olmak üzere beş milletvekilimiz, il teşkilatımız, belediye başkanlarımızla hedefimiz yine Kayseri'de tüm belediyeleri Cumhur İttifakı olarak almaktır” şeklinde konuştu.