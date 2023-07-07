AK Parti İl Başkanlığı görevi Fatih Üzüm'e tevdi edildi

AK Parti Kayseri İl Başkanını belirlemek için Ankara’dan gelen heyet temayül yoklamasını gerçekleştirdi. 5 ismin Ankara’ya davet edilmesiyle mevcut başkan Fatih Üzüm yeniden seçildi.

AK Parti’de yeni il başkanı belli oldu. Ankara’dan gelen heyet tarafından yapılan mülakatlar ve teşkilat içerisindeki temayül yoklamasının sona ermesiyle Ankara’ya 5 isim davet edildi.

Mevcut il başkanı Fatih Üzüm, Ferhat Akmermer, Hüseyin Okandan, Gökhan Ülke ve Abdülkerim Yalçın Ankara’ya giderek genel merkezde son görüşmeyi gerçekleştirdi.