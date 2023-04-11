AK Parti İl Başkanlığına vekaleten Fatih Üzüm atandı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine vekaleten Fatih Üzüm atandı.

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  • 11.04.2023 20:01
  • Güncelleme: 12.04.2023 09:03
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AK Parti İl Başkanlığına vekaleten Fatih Üzüm atandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine vekaleten Fatih Üzüm atandı.

Şaban Çopuroğlu’nun milletvekili adayı olmasının ardından boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine atama yapıldı. İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, vekaleten il başkanlığı görevine atandı.

Atamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan önceki dönem İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur.

Rabbim hayırlı mübarek eylesin inşallah" dedi.

İHA

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